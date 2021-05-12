Клопп прокомментировал победу "Сити" в АПЛ
Фото: инстаграм "Манчестер Сити"/Автор неизвестен
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп передал свои поздравления "Манчестер Сити" в связи с победой в чемпионате Англии.
"Выдающееся достижение, мои поздравления. Я написал сообщение Пепу вчера вечером, как и Илкаю Гюндогану.
Это был тяжелейший год для всего мира. И то, чего "Сити" уже добился в этом сезоне, просто феноменально.
Когда есть финансовые ресурсы и футбольные знания, появляются хорошие шансы на успех.
Их можно обыгрывать, но для этого ты должен должен быть на пике. Нам это удавалось время от времени, но, естественно, не в этом сезоне", – сказал Клопп.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18