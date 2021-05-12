Клопп прокомментировал победу "Сити" в АПЛ

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Клопп прокомментировал победу "Сити" в АПЛФото: инстаграм "Манчестер Сити"/Автор неизвестен

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп передал свои поздравления "Манчестер Сити" в связи с победой в чемпионате Англии.

"Выдающееся достижение, мои поздравления. Я написал сообщение Пепу вчера вечером, как и Илкаю Гюндогану.

Это был тяжелейший год для всего мира. И то, чего "Сити" уже добился в этом сезоне, просто феноменально.
Когда есть финансовые ресурсы и футбольные знания, появляются хорошие шансы на успех.

Их можно обыгрывать, но для этого ты должен должен быть на пике. Нам это удавалось время от времени, но, естественно, не в этом сезоне", – сказал Клопп.

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