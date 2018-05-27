Клопп прокомментировал поражение "Ливерпуля" в финале Лиги Чемпионов

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Клопп прокомментировал поражение "Ливерпуля" в финале Лиги Чемпионов

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал поражение своей команды от "Ливерпуля" в финале Лиги Чемпионов.

"Наш план заключался в том, чтобы играть только на победу. Мы хорошо начали и играли именно так, как хотели. Ситуация с травмой Салаха шокировала нас. Мы утратили позитивную энергию, и "Реал" незамедлительно воспользовался этим. Мы сильно просели и не смогли доставить проблем сопернику. В итоге всё свелось к тому, что "Ливерпуль" забил один гол, а "Реал" - три" - приводит слова Клоппа BBC. 

Не пропустите видеообзор матча "Реал" - "Ливерпуль". | http://soccernews.ru

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