Клопп прокомментировал поражение от "Атлетико"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался о поражении от "Атлетико" (0:1) в игре 1/8 финала Лиги Чемпионов.

"Это было не то, что должно было произойти, но это произошло. Мы ожидали такой борьбы и атмосферы на стадионе. В нашей игре было много хорошего. Это всего лишь о:1 после первого матча, а второй будет проходить на нашем стадионе.

Нам не хватило сил на концовку. "Атлетико" хорошо защищался. Когда такая команда ведет в счете, то они будут играть на удержание. Думаю, они бы согласились и на ничью 0:0.

Я в норме, после первой игры у нас есть большой перерыв, и мы воспользуемся этим. Добро пожаловать на "Энфилд". Это еще не конец", - приводит слова Клоппа BT Sport.

Напомним, что ответный матч состоится 11 марта.

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