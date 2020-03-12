Клопп прокомментировал поражение от "Атлетико"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался после ответного матча 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Атлетико", в котором его команда проиграла и, как следствие, вылетела из турнира.

"Счёт 2:1 был неприятным для нас, а вот 2:2 - это уже настоящая проблема. После второго пропущенного гола игроки "Ливерпуля" выглядели уставшими. Навесы уже были не такими, как мы хотели. Впрочем, я абсолютно доволен командой. Против "Атлетико" трудно играть. Хотя я не понимаю, почему они выбрали именно такую тактику, обладая при этом высоким классом. Они могли бы играть в настоящий футбол, но почему-то предпочитают весь матч обороняться и использовать контратаки.

Последние пару лет нам несколько раз откровенно везло в Лиге Чемпионов. Без этого мы не смогли бы дважды выйти в финал. Но сегодня в решающие моменты всё было против нас", - цитирует Клоппа BBC.

Напомним, что "Ливерпуль" является действующим победителем ЛЧ. В прошлом розыгрыше "красные" в финале турнира обыграли "Тоттенхэм" (2:0).

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