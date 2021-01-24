Клопп прокомментировал поражение от "Манчестер Юнайтед" в Кубке Англии

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Клопп прокомментировал поражение от "Манчестер Юнайтед" в Кубке АнглииНаставник "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался по поводу вылета от "Манчестер Юнайтед" (2:3) в 4-м раунде Кубка Англии.

"Было много хороших действий, но были и ошибки у ворот. Если хочешь побеждать на этом стадионе, то нужно показывать свой высший уровень, а мы этого не сделали.

Нужно извлечь уроки из этого матч, мы стараемся так делать после каждой игры.

Для Салаха матч сложился неплохо, это очень нужно ему для уверенности.

Игра была непростой. Мы очень хотели победить, но сегодня одного желания было мало. И после побед, и после поражений находишь недостатки, но сегодня парни очень, очень хотели победить.

У нас были проблемы с контратаками, было тяжело. Но в матче было и хорошее", – сказал Клопп BBC Sport.

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