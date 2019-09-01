Клопп прокомментировал поведение Мане в матче с "Бернли"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, что думает о поведении форварда команды Садио Мане в матче 4-го труа ВАЛ с "Бернли"(0:3). Об этом сообщает The Guardian.
Напомним, футболист был недоволен тем, что его партнер по команде Мохамед Салах не отдал ему пас.
"Мане - эмоциональный парень, что-то пошло не так, как он планировал. Он просто был расстроен. Я не против того, чтобы не сдерживать эмоции. такое в футболе иногда случается, кроме того он ничего такого не сказал. Мы так и остаемся друзьями. В раздевалке подробно обсудили этот момент", - сказал Клопп.
Отметим, что в этом матче Мане стал автором второго гола.
"Ливерпуль" с 12 баллами продолжает лидировать в чемпионате Англии.
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