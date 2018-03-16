Клопп прокомментировал предстоящее противостояние с "Манчестер Сити"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал результаты жеребьёвки 1/4 финала Лиги Чемпионов, по итогам которой в соперники его команде достался "Манчестер Сити".

"В чемпионате мы один раз им проиграли, один раз выиграли. Не думаю, что перед жеребьёвкой "Манчестер Сити" считал нас лучшим вариантом. Для нас это хороший знак нашей силы" - цитирует Клоппа официальный сайт УЕФА.

Стоит отметить, что первый матч между "красными" и "горожанами" состоится 4 апреля на "Энфилде", а ответный - 10 апреля на "Этихаде". | http://soccernews.ru