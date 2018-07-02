Клопп прокомментировал продление контракта с Салахом

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Клопп прокомментировал продление контракта с Салахом

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал продление контракта с ведущим вингером своей команды Мохамедом Салахом.

"Это награда человеку, который здорово играл и внёс огромный вклад в успехи клуба в прошлом сезоне. Это чётко демонстрирует две вещи - его доверие "Ливерпулю" и наше доверие ему. Когда такой игрок, как Салах, продлевает контракт и говорит, что его дом здесь - думаю, это многое означает. Собственно, наша вера в него говорит, что мы видим его ценность и хотим чтобы он прогрессировал ещё сильнее в команде" - цитирует Клоппа официальный сайт "красных".

Напомним, что Салах заключил с "Ливерпулем" долгосрочный контракт. По данным британской прессы, речь идёт о пятилетнем соглашении.

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