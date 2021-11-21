Клопп прокомментировал разгром "Арсенала"

Фото: инстаграм "Ливерпуля"/Автор неизвестен

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал победу над лондонским "Арсеналом" (4:0) в матче 12-го тура АПЛ.

"Мы провели выдающийся матч. Мы прибавляли по ходу игры, становились все сильнее и сильнее. Мы качественно контролировали ход матча и здорово действовали в решающие моменты. Мы сыграли и зрело, и эффектно. В таких матчах важно держать соперника подальше от ваших ворот и действовать решительно в остальных зонах.

Чемпионат сейчас очень тяжелый, и впереди нас ждет самый напряженный отрезок. Декабрь и январь будут чистым безумием.

Мы знаем, на что способен "Арсенал", и мы не позволили ему сегодня свои качества продемонстрировать. Это самый большой комплимент, который я только могу сделать своей команде. Ощущения замечательные, потому что мы сыграли действительно отлично, и такие выступления нельзя принимать как данность", – сказал Клопп.

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