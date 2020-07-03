Клопп прокомментировал разгромное поражение "Ливерпуля" от "Манчестер Сити"

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Клопп прокомментировал разгромное поражение "Ливерпуля" от "Манчестер Сити"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мыслями после крупного поражения своей команды от "Манчестер Сити" в матче 32-го тура АПЛ.

Напомним, что "красные" в первой игре в ранге чемпиона Англии были разбиты соперником со счётом 4:0.

"Нам придётся принять этот результат. У команды были моменты, но мы их не использовали. Игроки "Сити" думали быстрее нас. Нам не хватало подвижности. Если хотите, рассуждайте о том, что мы не были сосредоточены. А мне понравилось отношение к делу моей команды. Разве не здорово, что кто-то может стать чемпионом, когда "Манчестер Сити" играет так хорошо? Они невероятны. В этом сезоне они ни разу не сыграли плохо", - цитирует Клоппа BBC.

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