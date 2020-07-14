Клопп прокомментировал решение отменить запрет "Манчестер Сити" на участие в еврокубках

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Клопп прокомментировал решение отменить запрет "Манчестер Сити" на участие в еврокубках

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался о том, что двухлетнее отстранение "Манчестер Сити" от участия в еврокубках было отменено Спортивным арбитражным судом.

"Я рад, что "Сити" сможет сыграть в Лиге Чемпионов. Если бы в следующем сезоне у них было на 10-12 игр меньше, у других команд АПЛ не было бы ни единого шанса", - сказал Клопп.

Напомним, что УЕФА обвинял английский клуб в намеренном завышении спонсорских доходов в период с 2012 по 2016 год, то есть нарушении правил ФФП.

CAS полностью отменил дисквалификацию "Сити", а штраф уменьшил с 30 до 10 миллионов евро.

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