Клопп прокомментировал результат ливерпульского дерби

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Клопп прокомментировал результат ливерпульского дерби

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп подвел итоги матча против "Эвертона".

"Все в порядке. Я ожидал, что "Эвертон" даст бой, так и произошло. Это закономерная ничья. Где-то даже мы должны быть довольны, что все закончилось именно так.

Сегодня не лучший день в моей жизни, но давайте двигаться дальше. А дальше у нас матч во вторник, к которому мы должны подойти в полной боевой готовности" - приводит слова Клоппа ВВС.

Смотрите также обзор матча "Эвертон" - "Ливерпуль". | http://soccernews.ru

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6 Арсенал Лондон 31 51
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