Клопп прокомментировал серьёзную травму Робертсона

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Клопп прокомментировал серьёзную травму Робертсона

Фото твиттер "Ливерпуля"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался о потере левого защитника Эндрю Робертсона.

Шотландский фулбек выбыл из строя на неопределённый срок из-за повреждения связок колена.

"Думаю, нам повезло. Всё могло быть гораздо хуже. Робертсон выбыл не слишком надолго. Не могу точно сказать, вернётся ли он к перерыву на матчи сборных в сентябре или позднее, но, как я уже говорил, нам повезло", - сказал Клопп.

В прошлом сезоне Робертсон сыграл за "Ливерпуль" 50 матчей, забил 1 гол и сделал 7 ассистов.

Не пропустите: Клопп высказался о трансферах "Ливерпуля". | http://soccernews.ru
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