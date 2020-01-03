Клопп прокомментировал серию "Ливерпуля" без поражений в АПЛ длиною в год

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Клопп прокомментировал серию "Ливерпуля" без поражений в АПЛ длиною в год

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался насчёт того, что его команда не проигрывает в АПЛ ровно один год.

3 января 2019 года "красные" уступили "Манчестер Сити", после чего победили в 32 матчах Премьер-лиги и 5 раз сыграли вничью.

"В этом есть масса положительного. Мне не хватает слов, это уникально. Сегодня мы не думали о серии длиною в год. Наш Новый год наступит в конце мая, так что мы измеряем дистанции сезонами, а не годами. При этом очевидно, что такая серия - это хорошо. Но сегодня цель была не в том, чтобы продлить серию, а в том, чтобы выиграть матч", - сказал Клопп.

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