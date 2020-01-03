Клопп прокомментировал серию "Ливерпуля" без поражений в АПЛ длиною в год
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался насчёт того, что его команда не проигрывает в АПЛ ровно один год.
3 января 2019 года "красные" уступили "Манчестер Сити", после чего победили в 32 матчах Премьер-лиги и 5 раз сыграли вничью.
"В этом есть масса положительного. Мне не хватает слов, это уникально. Сегодня мы не думали о серии длиною в год. Наш Новый год наступит в конце мая, так что мы измеряем дистанции сезонами, а не годами. При этом очевидно, что такая серия - это хорошо. Но сегодня цель была не в том, чтобы продлить серию, а в том, чтобы выиграть матч", - сказал Клопп.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|19
|55
|2
|Лестер Сити
|21
|45
|3
|Манчестер Сити
|21
|44
|4
|Челси
|21
|36
|5
|Манчестер Юнайтед
|21
|31
|6
|Тоттенхэм
|21
|30
|7
|Вулверхэмптон
|21
|30
|8
|Шеффилд Юнайтед
|20
|29
|9
|Кристал Пэлас
|21
|28
|10
|Арсенал Лондон
|21
|27
|11
|Эвертон
|21
|25
|12
|Саутгемптон
|21
|25
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|21
|25
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|21
|24
|15
|Бернли
|21
|24
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|20
|22
|17
|Астон Вилла
|21
|21
|18
|Борнмут
|21
|20
|19
|Уотфорд
|21
|19
|20
|Норвич Сити
|21
|14