Клопп прокомментировал симуляцию Салаха

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался о симуляции Мохамеда Салаха.

Напомним, что Салах в концовке матча с "Челси" хотел заработать пенальти, однако судья наказал его желтой карточкой.

"Это был нырок или он искал контакта с футболистом. Я не уверен. Это не то, что я жду от него. И это не то, что Мохамед хочет демонстрировать. Такое случается. Он может играть намного лучше, и он еще забьёт, я в этом не сомневаюсь" - приводит слова Клоппа Sky Sports.

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