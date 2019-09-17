Клопп прокомментировал слова агента о возможном уходе из "Ливерпуля"



Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал слова своего агента Марка Косицке, который заявил, что наставник может покинуть клуб из-за английской погоды.

"Марк просто решил пошутить. Это был немецкий юмор, но никто его не понял. У меня нет проблем с английской погодой. Я никогда не выбирал клуб исходя из того, какая погода в его городе. Климат не является той причиной, по которой я могу покинуть страну", - цитирует Клоппа A Bola.

Нынешний контракт Клоппа с "Ливерпулем" действует до лета 2022 года. В прошлом сезоне мерсисайдцы под руководство немецкого специалиста стали победителями Лиги Чемпионов.

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