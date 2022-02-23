Клопп прокомментировал слова Гвардиолы, который сказал, что "Ливерпуль" для них "заноза в заднице"

Теги манчестер ситиливерпульхосеп гвардиолаюрген клопп

Клопп прокомментировал слова Гвардиолы, который сказал, что "Ливерпуль" для них "заноза в заднице"

Фото: инстаграм "Ливерпуля"\Автор неизвестен

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал высказывание наставника "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы, который назвал "красных" "занозой в заднице" для "горожан".

"Пеп сказал, что мы заноза в нижней части спины? Это хорошее описание, так и должно быть. Мы стараемся раздражать соперника как можно больше, пока у нас не появится шанс обогнать.

Но я не знаю, когда это произойдет и произойдет ли. Я всегда говорил, что есть решающие моменты в сезоне, но это не сейчас, а в марте и апреле", – сказал немецкий специалист.

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