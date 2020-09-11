Клопп прокомментировал слухи о скором переходе Тьяго Алькантары в "Ливерпуль"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп не подтвердил, что его клуб работает над приобретением полузащитника "Баварии" Тьяго Алькантары.

"Здорово, что нас с ним связывают, но на этом всё. Хорошего игрока связывают с большим клубом, отлично. Всё, что я могу об этом сказать", - цитирует Клоппа Liverpool Echo.

Ранее сообщалось, что "Бавария" готова продать Алькантару за 30 миллионов евро.

Помимо "Ливерпуля" СМИ сватали испанского хавбека в "Манчестер Юнайтед" и "Челси".

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