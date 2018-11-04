Клопп прокомментировал слухи о создании Суперлиги

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мнением о слухах про Суперлигу.

"Это сложно комментировать. Выглядит интересно, ведь нужно будет играть меньше матчей и при этом будет больше денег. А если серьезно, то меня все устраивает в АПЛ. Я думаю, что идею создания даже никто не обсуждал" - приводит слова Клоппа Sky Sports.

Напомним, что по слухам Суперлига сменит Лигу Чемпионов, а клубы которые будут в ней участвовать выйдут из состава УЕФА.

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