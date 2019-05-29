Клопп прокомментировал слухи об интересе "Ювентуса"

Теги ливерпульювентусюрген клопп

Клопп прокомментировал слухи об интересе "Ювентуса"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп ответил на вопрос о своём возможном уходе в туринский "Ювентус".

"Мне нравится Серия А и Италия в целом. Это очень красивая страна. Но слухи о моём уходе в "Ювентус" - чушь. Я не собираюсь уходить из "Ливерпуля", - приводит слова немца Goal.com.

Стоит отметить, что контракт Клоппа с "Ливерпулем" рассчитан до июня 2022 года и стороны планируют его продлить.

51-летний тренер возглавляет "красных" с октября 2017 года и пока не выиграл с командой ни одного трофея.

Не пропустите: Кейта пропустит финал Лиги Чемпионов, Фирмино готов сыграть. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Барселона" передумала увольнять Вальверде

"Барселона" передумала увольнять Вальверде

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
Полная таблица

топ-5 тегов