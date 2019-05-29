Клопп прокомментировал слухи об интересе "Ювентуса"
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп ответил на вопрос о своём возможном уходе в туринский "Ювентус".
"Мне нравится Серия А и Италия в целом. Это очень красивая страна. Но слухи о моём уходе в "Ювентус" - чушь. Я не собираюсь уходить из "Ливерпуля", - приводит слова немца Goal.com.
Стоит отметить, что контракт Клоппа с "Ливерпулем" рассчитан до июня 2022 года и стороны планируют его продлить.
51-летний тренер возглавляет "красных" с октября 2017 года и пока не выиграл с командой ни одного трофея.
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|Тоттенхэм
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|Манчестер Юнайтед
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|Вулверхэмптон
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|16
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|38
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