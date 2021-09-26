Клопп прокомментировал сотый гол Салаха за "Ливерпуль" в АПЛ

Фото: инстаграм Салаха/Автор неизвестен

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал рекорд египетского форварда Мохамеда Салаха, который быстрее всех в истории "красных" забил 100 голов в АПЛ.

"Это выдающийся показатель. Пару недель назад он добрался до 100 голов в АПЛ, а теперь у него 100 за "Ливерпуль". А ведь мы уже ему подарили футболку с 100-м номером. Видимо, придется дарить еще одну.

Мы все понимаем, что это исключительный результат. Когда люди в будущем будут говорить об игроках этой команды, они точно будут вспоминать о Салахе. Его статистика поражает.

Я знаю Мо, он сейчас сидит и думает о двух моментах, которые не использовал в матче с "Брентфордом". Он, вероятно, быстрее всех в истории клуба забьет и 150 голов. Несомненно, это выдающееся достижение", – сказал немецкий специалист.

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