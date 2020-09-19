Клопп прокомментировал трансфер Диогу Жоты в "Ливерпуль"

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Клопп прокомментировал трансфер Диогу Жоты в "Ливерпуль"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мнением о переходе в его команду нападающего Диогу Жоты.

Напомним, что "красные" купили португальца у "Вулверхэмптона" за 43 миллиона евро, заключив с ним пятилетний контракт.

"Этот футболист добавит нам вариативности. Ему 23 года, и у него большой потенциал. Жота быстрый, умеет защищаться, может прессинговать. Это делает его непредсказуемым - с ним мы можем использовать различные игровые схемы. Он полон желания, спортивной жадности. Я действительно счастлив видеть его в "Ливерпуле". Уверен, он отлично впишется в наш состав", - цитирует Клоппа официальный сайт клуба.

В составе "Вулверхэмптона" Жота за три сезона забил 44 гола и сделал 19 ассистов в 131 матче.

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