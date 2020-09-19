Клопп прокомментировал трансфер Диогу Жоты в "Ливерпуль"
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мнением о переходе в его команду нападающего Диогу Жоты.
Напомним, что "красные" купили португальца у "Вулверхэмптона" за 43 миллиона евро, заключив с ним пятилетний контракт.
"Этот футболист добавит нам вариативности. Ему 23 года, и у него большой потенциал. Жота быстрый, умеет защищаться, может прессинговать. Это делает его непредсказуемым - с ним мы можем использовать различные игровые схемы. Он полон желания, спортивной жадности. Я действительно счастлив видеть его в "Ливерпуле". Уверен, он отлично впишется в наш состав", - цитирует Клоппа официальный сайт клуба.
В составе "Вулверхэмптона" Жота за три сезона забил 44 гола и сделал 19 ассистов в 131 матче.
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|Команда
|М
|О
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|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18