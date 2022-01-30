Клопп прокомментировал трансфер Луиса Диаса

Фото: инстаграм "Ливерпуля"\Автор неизвестен

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мнением о подписании футболиста "Порту" и сборной Колумбии Луиса Диаса. Сообщалось, что "красные" заплатят португальскому клубу 40+20 миллионов евро.

"Он потрясающий футболист, за которым мы наблюдали очень долгое время. Считаем, у него есть все качества, чтобы вписаться в наш стиль игры и адаптироваться к лиге – как физически, так и психологически.

Он хочет успеха и знает, что для этого нужно бороться, чтобы получить то, что ты хочешь. Он боец, без сомнения. Умелый командный игрок, который всегда думает про гол.

Эта команда заслуживает того, чтобы прибавить в качестве. Когда мы играли против Луиса в начале этого сезона, мы видели, какой он опасный, какой он быстрый и как его характер направлен на помощь своей команде", – сказал Клопп.

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