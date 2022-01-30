Клопп прокомментировал трансфер Луиса Диаса

Теги ливерпульлуис диастрансферыюрген клопп

Клопп прокомментировал трансфер Луиса Диаса

Фото: инстаграм "Ливерпуля"\Автор неизвестен

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мнением о подписании футболиста "Порту" и сборной Колумбии Луиса Диаса. Сообщалось, что "красные" заплатят португальскому клубу 40+20 миллионов евро.

"Он потрясающий футболист, за которым мы наблюдали очень долгое время. Считаем, у него есть все качества, чтобы вписаться в наш стиль игры и адаптироваться к лиге – как физически, так и психологически.

Он хочет успеха и знает, что для этого нужно бороться, чтобы получить то, что ты хочешь. Он боец, без сомнения. Умелый командный игрок, который всегда думает про гол.

Эта команда заслуживает того, чтобы прибавить в качестве. Когда мы играли против Луиса в начале этого сезона, мы видели, какой он опасный, какой он быстрый и как его характер направлен на помощь своей команде", – сказал Клопп.

Также не пропустите: "Ливерпуль" объявил о трансфере Луиса Диаса. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Ливерпуль" объявил о трансфере Луиса Диаса

"Ливерпуль" объявил о трансфере Луиса Диаса

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов