Клопп прокомментировал трансфер ван Дейка

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Клопп прокомментировал трансфер ван Дейка

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп дал комментарии по поводу приобретения защитника "Саутгемптона" Вирджила ван Дейка.

Напомним, что "красные" заплатили за 26-летнего голландца 85 миллионов евро.

"Ван Дейк добавит нашей игре качества. Именно по этой причине мы интересовались им и в итоге взяли его. Могу себе представить, что люди подумали о сумме трансфера. Но мне это не слишком интересно. Мы не задаём цены, цены устанавливает рынок. Болельщикам "Ливерпуля" необходимо забыть о стоимости ван Дейка. Мы говорим только о футболисте и о том, что он может привнести в команду. Это класс, менталитет, характер. Ввиду этого мы очень довольны трансфером" - приводит слова Клоппа The Telegraph.

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