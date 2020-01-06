Клопп прокомментировал травму Милнера
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что повреждение полузащитника Джеймса Милнера носит серьёзный характер.
"У него боль в мышце. Значит, травма серьёзная", - цитирует немецкого тренера Sky Sports.
Напомним, что из-за проблем со здоровьем Милнера заменили уже на 9-й минуте вчерашнего дерби с "Эвертоном".
В текущем сезоне 34-летний хавбек сыграл за "Ливерпуль" 28 матчей, забил 4 гола и сделал 4 ассиста.
Не пропустите: "Ливерпуль" имеет внушительную серию в матчах против "Эвертона". | http://soccernews.ru
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