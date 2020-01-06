Клопп прокомментировал травму Милнера

Теги ливерпульюрген клоппджеймс милнертравмы

Клопп прокомментировал травму Милнера

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что повреждение полузащитника Джеймса Милнера носит серьёзный характер.

"У него боль в мышце. Значит, травма серьёзная", - цитирует немецкого тренера Sky Sports.

Напомним, что из-за проблем со здоровьем Милнера заменили уже на 9-й минуте вчерашнего дерби с "Эвертоном".

В текущем сезоне 34-летний хавбек сыграл за "Ливерпуль" 28 матчей, забил 4 гола и сделал 4 ассиста.

Не пропустите: "Ливерпуль" имеет внушительную серию в матчах против "Эвертона". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Ювентус" возобновил интерес к Икарди

"Ювентус" возобновил интерес к Икарди

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 19 55
2 Лестер Сити Лестер Сити 21 45
3 Манчестер Сити Манчестер Сити 21 44
4 Челси Челси 21 36
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 21 31
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 21 30
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 21 30
8 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 20 29
9 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 21 28
10 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 21 27
11 Эвертон Эвертон 21 25
12 Саутгемптон Саутгемптон 21 25
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 21 25
14 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 21 24
15 Бернли Бернли 21 24
16 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 20 22
17 Астон Вилла Астон Вилла 21 21
18 Борнмут Борнмут 21 20
19 Уотфорд Уотфорд 21 19
20 Норвич Сити Норвич Сити 21 14
Полная таблица

топ-5 тегов