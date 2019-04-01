Клопп прокомментировал травму ван Дейка

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Клопп прокомментировал травму ван Дейка

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп признался, что ему пока неизвестна степень серьёзности травмы ведущего защитника команды Вирджила ван Дейка.

"Нужно подождать. Возможно, у него вывих или ушиб. После матча он ходил с большим пакетом льда. Надеюсь, ничего серьёзного. Но пока точно неизвестно", - цитирует Клоппа официальный сайт клуба.

Ван Дейк получил травму на 85-й минуте матча с "Тоттенхэмом" в результате столкновения с Муссой Сиссоко.

В этом сезоне 27-летний голландец сыграл за "Ливерпуль" 39 матчей, забил 4 гола и сделал 3 ассиста.

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