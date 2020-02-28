Клопп прокомментировал угрозу распространения коронавируса в Великобритании

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Клопп прокомментировал угрозу распространения коронавируса в Великобритании

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался об угрозе распространения эпидемии коронавируса в Великобритании.

"Мы серьезно относимся к этой угрозе, однако не стоит избегать все в попытке не заболеть. Это социальная тема. Надеюсь, умные люди найдут способ, как все это прекратить. Сейчас лекарства нет, но меры предосторожности те же, что и при обычном гриппе.

Нужно серьезно относится к проблеме не не сходить с ума. В мире есть места, где эта проблема оказалась гораздо более серьезной, чем здесь", - цитирует Клоппа As.

Ранее стало известно, что 23-летняя иранская футболистка умерла от коронавируса.

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