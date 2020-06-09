Клопп прокомментировал уход Гётце из "Боруссии"

Теги ливерпульюрген клоппмарио гётцеборуссия дортмунд

Клопп прокомментировал уход Гётце из "Боруссии"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мыслями об уходе из дортмундской "Боруссии" полузащитника Марио Гётце.

"Марио нужен клуб, который избавит его от чувства, что ему нужно менять мир в каждом матче. Он просто должен регулярно играть. Тогда, думаю, мы ещё увидим старого Гётце. Очевидно, что это невозможно в "Боруссии", учитывая конкуренцию в атаке команды. Марио - исключительный футболист и человек. Мне он очень нравится. Желаю ему всего наилучшего", - цитирует немецкого тренера Goal.com.

Напомним, что Гётце покинет "Боруссию" по окончании сезона в связи с истечением срока контракта. На него претендуют "Милан", "Лацио", "Ницца", "Эвертон" и "Вест Хэм".

Что касается Клоппа, то он возглавлял "шмелей" с 2008 по 2015 год.

Не пропустите: Марио Гетце впервые стал отцом. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Старт следующего сезона РПЛ могут перенести

Старт следующего сезона РПЛ могут перенести

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов