Клопп прокомментировал уход Гётце из "Боруссии"
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мыслями об уходе из дортмундской "Боруссии" полузащитника Марио Гётце.
"Марио нужен клуб, который избавит его от чувства, что ему нужно менять мир в каждом матче. Он просто должен регулярно играть. Тогда, думаю, мы ещё увидим старого Гётце. Очевидно, что это невозможно в "Боруссии", учитывая конкуренцию в атаке команды. Марио - исключительный футболист и человек. Мне он очень нравится. Желаю ему всего наилучшего", - цитирует немецкого тренера Goal.com.
Напомним, что Гётце покинет "Боруссию" по окончании сезона в связи с истечением срока контракта. На него претендуют "Милан", "Лацио", "Ницца", "Эвертон" и "Вест Хэм".
Что касается Клоппа, то он возглавлял "шмелей" с 2008 по 2015 год.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
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|2
|Манчестер Сити
|27
|57
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|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
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|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
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|11
|Эвертон
|27
|36
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|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
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|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
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