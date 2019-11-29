Клопп прокомментировал увольнение Эмери из "Арсенала"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался по поводу отставки Унаи Эмери с поста главного тренера "Арсенала".

"Меня удивила эта новость, но таков мир футбола. Я не владею всей информацией и понятия не имею, что там произошло, но руководство клуба явно было недовольно результатами. Я желаю Унаи всего наилучшего. Он выдающийся тренер, что он доказал в разных странах и лигах", - цитирует Клоппа BBC.

Напомним, что Эмери возглавлял "Арсенал" с лета 2018 года. Его увольнение обусловлено серией неудовлетворительных результатов - лондонцы не могут победить в 7 матчах подряд.

Исполнять обязанности главного тренера "канониров" будет Фредди Юнгберг. По итогам 13 туров команда занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ.

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