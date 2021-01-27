Клопп прокомментировал увольнение Лэмпарда из "Челси"

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Клопп прокомментировал увольнение Лэмпарда из "Челси"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мнением об увольнении Фрэнка Лэмпарда с поста наставника лондонского "Челси".

"Я не буду давать Тухелю публичных советов. Не думаю, что он в нуждается. Что касается отставки Лэмпарда, то это тяжелый момент. Команде было необходимо время, хотя они и проделали прекрасную работу на трансферном рынке. Решение о его увольнении было жестоким. Мистер Абрамович дает шансы, но он является не самым терпеливым человеком в мире. Мне жаль Лэмпарда, ведь "Челси" это его клуб", - приводит слова Клоппа Team Talk.

Напомним, что Лэмпард был уволен из-за серии неудовлетворительных результатов. После 19 туров "Челси" занимает лишь 10-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.

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