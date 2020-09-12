Клопп прокомментировал волевую победу "Ливерпуля" над "Лидсом"
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался о матче против "Лидса" (4:3).
"Какой матч, какой соперник, какая игра обеих команд. Настоящее шоу, мне это очень понравилось. Очень редко можно увидеть столько много голов в матче. Мы оставили пространство для улучшения нашей обороны, однако это не является необычным для первого матча. Наши игроки несколько дней назад выступали за свои сборные, поэтому это возможно.
Соперник заставлял нас ошибаться. Мы можем играть лучше, мы будем играть лучше, однако мне понравилось играть против хорошо организованной, страстной команды, такой как "Лидс". "Лидс" сможет провести хороший сезон, если им удастся поддерживать такую интенсивность, хотя они сделали это в чемпионате с большим количеством матчей, так почему бы и нет?" - приводит слова Клоппа Goal.com.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18