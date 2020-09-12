Клопп прокомментировал волевую победу "Ливерпуля" над "Лидсом"

Теги ливерпульлидс юнайтедюрген клопп

Клопп прокомментировал волевую победу "Ливерпуля" над "Лидсом"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался о матче против "Лидса" (4:3).

"Какой матч, какой соперник, какая игра обеих команд. Настоящее шоу, мне это очень понравилось. Очень редко можно увидеть столько много голов в матче. Мы оставили пространство для улучшения нашей обороны, однако это не является необычным для первого матча. Наши игроки несколько дней назад выступали за свои сборные, поэтому это возможно.

Соперник заставлял нас ошибаться. Мы можем играть лучше, мы будем играть лучше, однако мне понравилось играть против хорошо организованной, страстной команды, такой как "Лидс". "Лидс" сможет провести хороший сезон, если им удастся поддерживать такую интенсивность, хотя они сделали это в чемпионате с большим количеством матчей, так почему бы и нет?" - приводит слова Клоппа Goal.com.

Читайте также: "Ливерпуль" в сверхрезультативном матче одолел "Лидс". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Metaratings: "Спартак" не укладывается в рамки финансового фэйр-плей

Metaratings: "Спартак" не укладывается в рамки финансового фэйр-плей

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов