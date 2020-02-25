Клопп прокомментировал волевую победу "Ливерпуля" над "Вест Хэмом"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп подвёл итоги домашнего матча 27-го тура АПЛ против "Вест Хэма".

"Красные" к середине второго тайма уступали в счёте, однако сумели вырвать победу 3:2.

"Мне очень понравилось, как мы начали матч. Мы забили замечательный первый гол. Но мы не очень здорово играли на подборах. Нужно делать это лучше. Мы испытывали проблемы в этой ситуации, это было "Вест Хэму" на руку. Они забирали подборы после ударов от ворот, для нас это создавало сложности. Мы немного потеряли спокойствие в первом тайме в том, что делали. Вы могли видеть это по нашей игре в атаке. Все голы, которые мы забили, были странными. Лучший гол, который мы забили, не засчитали, потому что Мане был в офсайде. Нужно было выжать себя, и это то, что мы сделали, чтобы получить три очка. Это необычно", - цитирует Клоппа BBC.

"Ливерпуль" продолжает уверенно лидировать в АПЛ, опережая "Манчестер Сити" на 22 очка.

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