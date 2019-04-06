Клопп прокомментировал волевую победу над "Саутгемптоном"

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Клопп прокомментировал волевую победу над "Саутгемптоном"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп подвёл итоги матча 33-го тура АПЛ против "Саутгемптона", в котором его команда выиграла со счётом 3:1.

"Это было великолепно. Мы были хорошо организованы, высоко прессинговали, действовали по всему полю, но игроки соперника практически каждый вынос мяча превращали в контратаку, мы должны были это отрегулировать. Они забили хороший гол,  но мы сохраняли хладнокровие.

После перерыва игра успокоилась, но всё было решено двумя выдающимися голами на контратаках. Мы знали, что будет сложно, выиграть здесь непросто, но мы это сделали. Мы показали игру не топ-уровня, речь идёт о борьбе. Все хотят, чтобы мы играли, как "Манчестер Сити", мы не можем этого сделать, потому что играем в свой собственный футбол. Сейчас у нас 82 очка, это очень много в этой сумасшедшей лиге. Я действительно горжусь. Это невероятно. Мы в гонке, и это здорово", - цитирует Клоппа BBC.

Напомним, что "Ливерпуль" благодаря победе над "Саутгемптоном" вышел на первое место в турнирной таблице АПЛ, однако у идущего вторым "Манчестер Сити" есть игра в запасе.

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