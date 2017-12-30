Клопп прокомментировал возможную продажу Коутиньо из-за прихода Ван Дейка

Главный тренер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал возможную продажу полузащитнка своей команды Филиппе Коутиньо из-за приобретения его клубом за 80 миллионов евро защитника "Саутгемптона" Вирджила Ван Дейка.

"Продажа Коутиньо из-за возможных проблем с правилом финансового Fair Play? Никто мне ничего об этом не говорил. У меня нет информации об этом. Он - хороший игрок, и уже поэтому мы не хотим его продавать", - цитирует наставника "красных" Express.

Напомним, Клопп поделился мнением о современных реалиях трансферного рынка. | soccernews.ru