Клопп прокомментировал возможный трансфер Пулишича

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Клопп прокомментировал возможный трансфер Пулишича

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп поговорил о шансах подписать хавбека дортмундской "Боруссии" Кристиана Пулишича.

"Действительно, Пулишич мне нравится, но у него есть действующее соглашение с "Боруссией". Это главная проблема. Если однажды он захочет перебраться в Англию, то у нас будет шанс. Ну а пока он находится в хорошем клубе" - приводит слова Клоппа Metro.

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