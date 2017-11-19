Клопп прокомментировал возможный трансфер ван Дейка

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Клопп прокомментировал возможный трансфер ван Дейка

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп уклонился от ответа о возможном трансфере защитника "Саутгемптона" Вирджила ван Дейка.

"Вы действительно ждете от меня ответа? Забыли, что произошло летом?" - приводят слова Клоппа английские СМИ.

Напомним, что "Ливерпуль" пытался подписать игрока прошедшим летом.

Читайте также: Главный тренер "Саутгемптона" высказался о возможном уходе ван Дейка. | http://soccernews.ru

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