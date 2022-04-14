Клопп прокомментировал выход в полуфинал ЛЧ и высказался об Унаи Эмери
Фото: твиттер "Ливерпуля"\Автор неизвестен
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился ощущениями от выхода в полуфинал Лиги чемпионов, где его команда сыграет с "Вильярреалом".
Напомним, что по сумме двух матчей "красные" обыграли "Бенфику" со счетом 6:4.
"В тот день, когда мы выйдем в полуфинал ЛЧ, а я не буду счастлив, просто дайте мне по голове. У нас было семь изменений в составе. Оборона ни разу не играла в таком составе, и все могли решить детали. Надо было оставаться сосредоточенными на все сто.
Все получилось не совсем так, как мы хотели, но какая разница? Даже если бы мы провели лучший матч в сезоне сегодня, выход в финал не стал бы вероятнее. Главное, что мы вышли в полуфинал, я счастлив.
Было бы очень странно, если бы я прямо сейчас смог проанализировать игру "Вильярреала". Я видел их результаты, видел, что они играют впечатляюще. Я не углублялся в тему, но после побед над "Ювентусом" и "Баварией" он заслуживает выйти в полуфинал.
Унаи Эмери – кубковый король, то, что он делает, поражает. Но дайте мне время подготовиться", – сказал немецкий специалист.
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|Команда
|М
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|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
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|Шеффилд Юнайтед
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|Арсенал Лондон
|27
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|10
|Бернли
|27
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|Эвертон
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|36
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|Саутгемптон
|27
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|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|Астон Вилла
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|Вест Хэм Юнайтед
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|24
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|Уотфорд
|27
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|Норвич Сити
|27
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