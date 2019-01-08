Клопп прокомментировал вылет "Ливерпуля" из Кубка Англии

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался после вылета своей команды из Кубка Англии.

Напомним, что в матче 1/32 финала турнира "красные" проиграли "Вулверхэмптону" со счётом 1:2.

"В виду того, что состав был прилично обновлён, мы хотели контролировать игру, особенно в обороне. Мы однозначно не стремились к мировому рекорду самой молодой команды. Просто сразу несколько наших игроков простудились после матча с "Манчестер Сити". Но ребята, подменяющие основных футболистов - молодцы, они заслуживали свой шанс" - приводит слова Клоппа Goal.com.

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