Клопп прокомментировал заявление Гвардиолы о том, что АПЛ важнее Лиги Чемпионов

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Клопп прокомментировал заявление Гвардиолы о том, что АПЛ важнее Лиги Чемпионов

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп ответил своему коллеге из "Манчестер Сити" Хосепу Гвардиоле, который ранее заявил, что АПЛ важнее Лиги Чемпионов.

"Гвардиола говорит, что победа в английской Премьер-лиге важнее Лиги Чемпионов, потому что он уже долго не был в финале", - сказал Клопп.

В последний раз Гвардиола участвовал в финале ЛЧ в 2011 году с "Барселоной".

Клопп, в свою очередь, добрался с "Ливерпулем" до решающего матча турнира уже второй сезон подряд. В прошлом году "красные" проиграли "Реалу", а в ближайшую субботу сразятся за трофей с "Тоттенхэмом".

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