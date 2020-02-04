Клопп пропустит ближайший матч Кубка Англии. Он решил посмотреть игру дома на ноутбуке

В ответном матче 1/16 финала Кубка Англии против "Шрусбери Таун" руководить "Ливерпулем" будет не Юрген Клопп.

По информации The Guardian, немецкий специалист делегировал свои полномочия главному тренеру молодёжной команды "красных" Нилу Критчли.

Сам Клопп собирается следить за игрой дома на ноутбуке через клубный телеканал LFC TV.

Матч "Ливерпуль" - "Шрусбери Таун" состоится сегодня на "Энфилде" в 22:45 по московскому времени.

Ранее Клопп уже анонсировал, что в этом поединке сыграют преимущественно воспитанники академии и дублёры.

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