Клопп пропустит ближайший матч Кубка Англии. Он решил посмотреть игру дома на ноутбуке
В ответном матче 1/16 финала Кубка Англии против "Шрусбери Таун" руководить "Ливерпулем" будет не Юрген Клопп.
По информации The Guardian, немецкий специалист делегировал свои полномочия главному тренеру молодёжной команды "красных" Нилу Критчли.
Сам Клопп собирается следить за игрой дома на ноутбуке через клубный телеканал LFC TV.
Матч "Ливерпуль" - "Шрусбери Таун" состоится сегодня на "Энфилде" в 22:45 по московскому времени.
Ранее Клопп уже анонсировал, что в этом поединке сыграют преимущественно воспитанники академии и дублёры.
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Клопп пропустит ближайший матч Кубка Англии. Он решил посмотреть игру дома на ноутбуке
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|25
|73
|2
|Манчестер Сити
|24
|51
|3
|Лестер Сити
|25
|49
|4
|Челси
|25
|41
|5
|Шеффилд Юнайтед
|25
|36
|6
|Манчестер Юнайтед
|25
|35
|7
|Вулверхэмптон
|25
|35
|8
|Тоттенхэм
|24
|34
|9
|Эвертон
|25
|33
|10
|Арсенал Лондон
|25
|31
|11
|Бернли
|25
|31
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|25
|31
|13
|Саутгемптон
|25
|31
|14
|Кристал Пэлас
|25
|30
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|25
|26
|16
|Борнмут
|25
|26
|17
|Астон Вилла
|25
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|25
|24
|19
|Уотфорд
|25
|23
|20
|Норвич Сити
|25
|18