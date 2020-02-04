Клопп пропустит ближайший матч Кубка Англии. Он решил посмотреть игру дома на ноутбуке

Теги юрген клоппливерпульшрусбери таун

Клопп пропустит ближайший матч Кубка Англии. Он решил посмотреть игру дома на ноутбуке

В ответном матче 1/16 финала Кубка Англии против "Шрусбери Таун" руководить "Ливерпулем" будет не Юрген Клопп.

По информации The Guardian, немецкий специалист делегировал свои полномочия главному тренеру молодёжной команды "красных" Нилу Критчли.

Сам Клопп собирается следить за игрой дома на ноутбуке через клубный телеканал LFC TV.

Матч "Ливерпуль" - "Шрусбери Таун" состоится сегодня на "Энфилде" в 22:45 по московскому времени.

Ранее Клопп уже анонсировал, что в этом поединке сыграют преимущественно воспитанники академии и дублёры.

Не пропустите: "Ливерпуль" может выиграть АПЛ в марте. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

На этой неделе в Европе пройдет куча интересных матчей: мы расскажем, чем скоротать время до выходных!

На этой неделе в Европе пройдет куча интересных матчей: мы расскажем, чем скоротать время до выходных!

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 25 73
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 24 51
3 Лестер Сити Лестер Сити 25 49
4 Челси Челси 25 41
5 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 25 36
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 25 35
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 25 35
8 Тоттенхэм Тоттенхэм 24 34
9 Эвертон Эвертон 25 33
10 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 25 31
11 Бернли Бернли 25 31
12 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 25 31
13 Саутгемптон Саутгемптон 25 31
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 25 30
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 25 26
16 Борнмут Борнмут 25 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 25 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 25 24
19 Уотфорд Уотфорд 25 23
20 Норвич Сити Норвич Сити 25 18
Полная таблица

топ-5 тегов