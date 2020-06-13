Клопп просит "Ливерпуль" подписать хавбека "Вулверхэмптона"
Хавбек "Вулверхэмптона" Рубен Невеш попал в сферу интересов "Ливерпуля",
Как сообщает Metro, в услугах 23-летнего португальца лично заинтересован наставник мерсисайдцев Юрген Клопп, который считает, что игрок сможет усилить центр поля команды.
Контракт Невеша с клубом рассчитан до лета 2023 года. Его трансферная стоимость оценивается в 40 миллионов евро.
В текущем сезоне на счету Невеша четыре гола и два ассиста в 43 играх.
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|Астон Вилла
|27
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