Клопп: "Против "Челси" выпустим на поле 13 футболистов, двое будут держать Азара"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп перед матчем 34-го тура тура чемпионата Англии с "Челси" поделился мнением о бельгийском нападающем соперника Эдене Азаре.
"Когда Азар в форме, то он может быть лучшим в мире. У него прекрасная карьера, которая продолжается. Он владеет теми качествами, которые мне нравятся в футболистах. Мы сделаем все, чтобы хотя бы частично обезвредить его. Чтобы его сдержать мы выпустим на поле 13 футболистов, двое из которых будут держать Азара.
Лучший способ обезопасить себя от Эдена, это не давать ему получать мяч. Нам нужно реагировать на передачи на Азара лучше, чем делали другие клубы. Сделать это непросто, но когда он получает мяч становится уже поздно. Против него нельзя защищаться в одиночку", - цитирует Клоппа Goal.
Матч "Ливерпуль" - "Челси" состоится 14 апреля, и начнется в 18:30 мск.
В нынешнем сезоне 28-летний Азар провел за "Челси" 43 матча во всех турнирах, в которых забил 19 голов и отдал 12 результативных передач.
Не пропустите: Клопп признан лучшим тренером АПЛ в марте. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Месси выпустил коллекцию часов. Он сам их спроектировал
-
Уход, который никто не заметил! Как стать изгоем, пройдя путь Франческо Тотти? Рецепт Габриэля Агбонлахора
-
Фелиш признан игроком недели в Лиге Европы
-
Клопп признан лучшим тренером АПЛ в марте
-
Почему житель Питера - петух? В сети появилась аудиозапись "разговора" Кокорина и Мамаева с Соловчуком
Лента новостей
-
Кулибали в третий раз за сезон оскорбили на расовой почве
-
Стало известно, почему подрались Коман и Левандовски
-
Месси выпустил коллекцию часов. Он сам их спроектировал
-
Головин: "В России, безусловно, самые красивые девушки"
-
"Манчестер Юнайтед" рассматривает молодого француза в качестве замены Де Хеа
-
Клопп: "Против "Челси" выпустим на поле 13 футболистов, двое будут держать Азара"
-
"Реал" теряет Рамоса из-за травмы
-
Уткин: "Спартак" по сути сменял Гулиева на Еременко. Мрак"
-
В Москве сгорел автомобиль тренера "Локомотива"
-
Уход, который никто не заметил! Как стать изгоем, пройдя путь Франческо Тотти? Рецепт Габриэля Агбонлахора
-
Ещенко и Фернандо полностью восстановились от травм
-
Фелиш признан игроком недели в Лиге Европы
-
Ковач: "Левандовски и Коман действительно дрались, но они осознали свое поведение"
-
Джака может перейти из "Арсенала" в "Интер"
-
Каборе: "Не буду комментировать слухи о "Спартаке" из уважения к "Краснодару"
-
Клопп признан лучшим тренером АПЛ в марте
-
Почеттино: "Кейн вряд ли сыграет в этом сезоне"
-
Кросс прокомментировал информацию о желании покинуть "Реал"
-
Почему житель Питера - петух? В сети появилась аудиозапись "разговора" Кокорина и Мамаева с Соловчуком
-
Чех, Алонсо, Рэмзи вошли в символическую сборную недели в Лиге Европы
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|33
|82
|2
|Манчестер Сити
|32
|80
|3
|Челси
|33
|66
|4
|Тоттенхэм
|32
|64
|5
|Арсенал Лондон
|32
|63
|6
|Манчестер Юнайтед
|32
|61
|7
|Лестер Сити
|33
|47
|8
|Вулверхэмптон
|32
|47
|9
|Эвертон
|33
|46
|10
|Уотфорд
|32
|46
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|33
|42
|12
|Кристал Пэлас
|33
|39
|13
|Борнмут
|33
|38
|14
|Бернли
|33
|36
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|33
|35
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|31
|33
|17
|Саутгемптон
|32
|33
|18
|Кардифф Сити
|32
|28
|19
|Фулхэм
|33
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|33
|14