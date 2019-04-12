Клопп: "Против "Челси" выпустим на поле 13 футболистов, двое будут держать Азара"

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Клопп: "Против "Челси" выпустим на поле 13 футболистов, двое будут держать Азара"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп перед матчем 34-го тура тура чемпионата Англии с "Челси" поделился мнением о бельгийском нападающем соперника Эдене Азаре.

"Когда Азар в форме, то он может быть лучшим в мире. У него прекрасная карьера, которая продолжается. Он владеет теми качествами, которые мне нравятся в футболистах. Мы сделаем все, чтобы хотя бы частично обезвредить его. Чтобы его сдержать мы выпустим на поле 13 футболистов, двое из которых будут держать Азара. 

Лучший способ обезопасить себя от Эдена, это не давать ему получать мяч. Нам нужно реагировать на передачи на Азара лучше, чем делали другие клубы. Сделать это непросто, но когда он получает мяч становится уже поздно. Против него нельзя защищаться в одиночку", - цитирует Клоппа Goal.

Матч "Ливерпуль" - "Челси" состоится 14 апреля, и начнется в 18:30 мск.

В нынешнем сезоне 28-летний Азар провел за "Челси" 43 матча во всех турнирах, в которых забил 19 голов и отдал 12 результативных передач.

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