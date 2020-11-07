Клопп против Гвардиолы, немецкая Классика и решающий матч Сульшера во главе МЮ: ТОП-7 матчей грядущих выходных

"Эвертон" – "Манчестер Юнайтед"

7 ноября, 15:30. Ливерпуль, "Гудисон Парк"

"Манчестер Юнайтед" проиграл два матча за последнюю неделю, после чего еще раз усилились слухи об отставке Сульшера. Говорят, что поражение на "Гудисон Парк" может завершить историю норвежца в МЮ. Ужасные провалы в обороне и инертность в позиционных атаках – явно не то, чего ждут от МЮ прямо сейчас. Соперник у "дьяволов" серьезный. "Эвертон" шел лидером АПЛ, но потом начал терять важных исполнителей. Завязанный на сильных сторонах Хамеса, Диня, Коулмэна и Ришарлисона футбол перестал работать. Результат – два поражения от середняков. Первые трое должны вернуться на матч с МЮ, поэтому ожидаем интересный поединок. Тут уже и не разберешь, кто по-настоящему топ-клуб прямо сейчас.

"Боруссия" Дортмунд – "Бавария"

7 ноября, 20:30. Дортмунд, "Сигнал Идуна Парк"

Новая серия противостояния сильнейших немецких команд и главных претендентов на чемпионство стартует уже сегодня вечером. У "Баварии" и "Боруссии" поровну очков, вся битва еще впереди, но Дортмунд не имеет права проигрывать – важно получить уверенность в гонке с лучшей командой мира. "Боруссия" достойно провела последние два "классикера", однако все равно дважды уступила. Победные голы Киммиха в этих матчах не случайность – он заряжен чуть больше, чем все партнеры и соперники. Люсьену Фавру кровь из носа нужно обыгрывать "Баварию", ведь о его несостоятельности давать результат в ответственные моменты не говорит только ленивый. Да и потом, если сейчас проиграть "Баварии", то потом "красным" нужно будет назначать Ковача на пост главного тренера, чтобы иметь шансы на потерю чемпионства.

"Лацио" – "Ювентус"

8 ноября, 14:30. Рим, "Стадио Олимпико"

В прошлом сезоне "Лацио" до паузы навязал "Ювентусу" настоящую борьбу за скудетто, но затем в условиях жесткого графика хрупкий механизм Симоне Индзаги посыпался. В начале этого сезона сложный календарь дополнился травмами и коронавирусом – римляне очень буксуют. Возвращается после карантина главный креативщик Луис Альберто, но до сих пор нет понимания, сыграет ли против "Ювентуса" лидер атак Чиро Иммобиле. У "Юве" все спокойнее с тех пор, как Роналду преодолел COVID-19. Однако с игрой у туринцев есть проблемы – работа Андреа Пирло пока не впечатляет. Такие матчи – отличный экзамен для молодого специалиста! Между тем, "Ювентус" идет не на первом месте в чемпионате. При упоминании о "старой синьоре" по такой же старой памяти этот факт почему-то опускается!

"Аталанта" – "Интер"

8 ноября, 17:00. Бергамо, "Атлети Адзурри д'Италия"

Интер выиграл только один из 7 последних матчей во всех турнирах. Можно говорить о невезении "нерадзурри": выигрышные поединки заканчиваются вничью, а ничейные –поражениями. Однако неудачная серия затягивается, плохие результаты все труднее списывать на случайность. Возвращение Лукаку может стать весомым аргументом против "Аталанты", которая в течение месяца несколько раз громко провалилась. Да, только ленивый говорит, что у Гасперини фактически нет обороны, а такие клубы, как "Ливерпуль", это стабильно показывают. Однако, вешать нос все еще не стоит, так как у "Аталанты" остается атака, которая на фоне регулярной неслаженности в оборонительных редутах "Интера" может выстрелить. Остается открытым вопрос по Миранчуку. Гасперини упорно не дает шансов российскому футболисту. Видимо, виной тому проблемы с физической формой и сложности адаптации после комнатных реалий РПЛ. Посмотрим, что будет завтра!

"Манчестер Сити" – "Ливерпуль"

8 ноября, 19:30. Манчестер, "Этихад"

Очередная встреча лучших команд АПЛ нескольких последних лет. Оба коллектива сейчас не в идеальной форме, но высоченное качество футбола гарантирована, несмотря на все нюансы с травмами Агуэро, ван Дейка и других звезд. "Ливерпуль" благодаря джокеру в лице Жоты лучше дожимает оппонентов, поэтому лидирует в чемпионате. "Манчестер Сити" регулярно имеет игровые проблемы, поэтому идет в середине турнирной таблицы. Однако все букмекеры называют "Сити" фаворитом очного поединка. Гвардиола не проигрывает дома Ливерпулю в рамках АПЛ, а в июле вообще разгромил Клоппа. Кроме того, у немецкого специалиста никуда не деваются проблемы с обороной. Если создать на нее достаточное давление, то где-то обязательно треснет. Но, справедливости ради, нужно отмечать, что у "Сити" тоже не все круто сзади. Сколько бы денег Пеп не вливал в свою защиту, она все равно стабильно пропускает в АПЛ. Будет очень интересно, готовим попкорн и ожидаем большое количество голов.

"Байер" – "Боруссия" Гладбах

8 ноября, 20:00. Леверкузен, "Бай-Арена"

В конце прошлого сезона Леверкузен и Гладбах разыграли судьбоносную путевку в Лигу Чемпионов. "Байер" был в лучшей позиции, но подарил четвертое место "жеребцам". А вместе с ним – светлое будущее на ближайшие годы. Сейчас все увлекаются "Боруссией", которая благодаря выходу в ЛЧ сохранила всех лидеров. А вместе с тем критикуют "Байер", который из-за отсутствия ЛЧ потерял главных звезд (и не нашел нормальную замену). В текущем розыгрыше Бундеслиге уже через 6 туров вырисовалась прогнозируемая картина: первая тройка, а также "Байер" и БМ в борьбе за ТОП-4. А тренерская дуэль Марко Розе и Петера Босса – это всегда очень увлекательно.

"Валенсия" – "Реал"

8 ноября, 23:00. Валенсия, "Месталья"

После ужасной трансферной кампании (звезд отпустили, усиления не было) ничего удивительного, что "Валенсия" волочит жалкое существование вблизи зоны вылета. Петер Лим доигрался, теперь "летучим мышам" как бы не вылететь, не то что думать о еврокубках. Два предыдущих выезда на "Месталью" завершилась для "Реала" потерями очками, но в воскресенье сенсация маловероятна. "Реал" в порядке как для гранда в условиях пандемии. Зидана никто не громил 1:7, 2:8 или даже 1:4, а лидерство в Ла Лиге – на расстоянии вытянутой руки. Есть шанс захватить его еще до паузы на игры сборных. Провисает из-за травмы правый фланг обороны, но ничего критичного. Да еще и Азар набирает форму после очередной травмы и уже демонстрирует эпизоды гениальности!