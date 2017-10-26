По информации английской прессы, главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп провел командное собрание после поражения от "Тоттенхэма" (1:4) в матче АПЛ.

Во время встречи наставник показал футболистам видео с их ошибками и разобрал пропущенные мячи.

После этого команде предоставили выходной.

Читайте: Между Коутиньо и Клоппом серьезно ухудшились отношения | http://soccernews.ru