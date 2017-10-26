Клопп провел командное собрание после поражения от "Тоттенхэма"

Теги ливерпульюрген клопп

Клопп провел командное собрание после поражения от "Тоттенхэма"По информации английской прессы, главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп провел командное собрание после поражения от "Тоттенхэма" (1:4) в матче АПЛ.

Во время встречи наставник показал футболистам видео с их ошибками и разобрал пропущенные мячи.

После этого команде предоставили выходной.

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