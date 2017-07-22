Клопп провел встречу с Коутиньо

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Клопп провел встречу с Коутиньо

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп встретился с полузащитником Коутиньо, сообщает The Times.

По сведениям издания, в ходе личного разговора Клопп дал понять игроку, что "Ливерпуль" не отпустит его в "Барселону" этим летом.

Напомним, что в настоящее время "Ливерпуль" находится на предсезонной подготовке в Гонконге.

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