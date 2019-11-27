Клопп проводит юбилейный матч в еврокубках

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Клопп проводит юбилейный матч в еврокубках

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп проводит юбилейный матч в еврокубках.

Сегодня, 27 ноября, мерсисайдцы играют с "Наполи" (0:1; первый тайм) в ЛЧ. Эта встреча стала 100-й для немецкого специалиста в еврокубках в качестве тренера.

В 99 встречах команды Клоппа побеждали 53 раза, 21 раз играли вничью, а в 25 случаях немец проигрывал.

Клопп участвовал в еврокубках с "Майнцем", дортмундской "Боруссией" и "Ливерпулем".

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