Клопп проводит юбилейный матч в еврокубках
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп проводит юбилейный матч в еврокубках.
Сегодня, 27 ноября, мерсисайдцы играют с "Наполи" (0:1; первый тайм) в ЛЧ. Эта встреча стала 100-й для немецкого специалиста в еврокубках в качестве тренера.
В 99 встречах команды Клоппа побеждали 53 раза, 21 раз играли вничью, а в 25 случаях немец проигрывал.
Клопп участвовал в еврокубках с "Майнцем", дортмундской "Боруссией" и "Ливерпулем".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|13
|37
|2
|Лестер Сити
|13
|29
|3
|Манчестер Сити
|13
|28
|4
|Челси
|13
|26
|5
|Вулверхэмптон
|13
|19
|6
|Шеффилд Юнайтед
|13
|18
|7
|Бернли
|13
|18
|8
|Арсенал Лондон
|13
|18
|9
|Манчестер Юнайтед
|13
|17
|10
|Тоттенхэм
|13
|17
|11
|Борнмут
|13
|16
|12
|Брайтон & Хоув Альбион
|13
|15
|13
|Кристал Пэлас
|13
|15
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|13
|15
|15
|Астон Вилла
|13
|14
|16
|Эвертон
|13
|14
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|13
|13
|18
|Норвич Сити
|13
|10
|19
|Саутгемптон
|13
|9
|20
|Уотфорд
|13
|8