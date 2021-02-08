Клопп публично высказался об ошибках Алиссона в матче с "Манчестер Сити"

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Клопп публично высказался об ошибках Алиссона в матче с "Манчестер Сити"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мнением об ошибках вратаря команды Алиссона в матче чемпионата Англии с "Манчестер Сити" (1:4).

"Быть может у Алиссона замерзли ноги. Звучит забавно, но это вполне может быть правда", – приводит слова Клоппа Sky Sports.

По данным источника, во время матча температура воздуха составляла +2 градуса по Цельсию.

В нынешнем сезоне 28-летний Алиссон провел за "Ливерпуль" 24 матча во всех турнирах и пропустил 25 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: Клопп раскрыл подробности беседы с Алиссоном после его ошибок в матче с "Манчестер Сити". | http://soccernews.ru
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