Клопп пять раз обыгрывал Гвардиолу - чаще, чем любой другой тренер

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Клопп пять раз обыгрывал Гвардиолу - чаще, чем любой другой тренер

В четвертьфинале Лиги Чемпионов "Ливерпуль" сыграет с "Манчестер Сити".

Команды наставника "красных" Юргена Клоппа пять раз побеждали клубы тренера "горожан" Пепа Гвардиолы, чаще чем это удавалось любому другому тренеру.

Клопп ("Боруссия" Дортмунд и "Ливерпуль") и Гвардиола ("Бавария" и "Манчестер Сити") встречались между собой 12 раз. Пять побед одержал Клопп, шесть раз побеждал Гвардиола и всего однажды была зафиксирована ничья.

Не пропустите: В четвертьфинале Лиги Чемпионов "Ювентус" будет противостоять "Реалу", "Ливерпуль" сразится с "Ман Сити". | http://soccernews.ru

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