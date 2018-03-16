Клопп пять раз обыгрывал Гвардиолу - чаще, чем любой другой тренер
В четвертьфинале Лиги Чемпионов "Ливерпуль" сыграет с "Манчестер Сити".
Команды наставника "красных" Юргена Клоппа пять раз побеждали клубы тренера "горожан" Пепа Гвардиолы, чаще чем это удавалось любому другому тренеру.
Клопп ("Боруссия" Дортмунд и "Ливерпуль") и Гвардиола ("Бавария" и "Манчестер Сити") встречались между собой 12 раз. Пять побед одержал Клопп, шесть раз побеждал Гвардиола и всего однажды была зафиксирована ничья.
Не пропустите: В четвертьфинале Лиги Чемпионов "Ювентус" будет противостоять "Реалу", "Ливерпуль" сразится с "Ман Сити". | http://soccernews.ru
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