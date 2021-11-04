Клопп - пятый тренер, выигравший 200 матчей с "Ливерпулем"

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Клопп - пятый тренер, выигравший 200 матчей с "Ливерпулем"

Фото твиттер "Ливерпуля"

Юрген Клопп одержал юбилейную победу на посту главного тренера "Ливерпуля", сообщает Opta.

Матч Лиги Чемпионов с "Атлетико" (2:0) стал для немца 200-м выигранным у руля "красных".

Клопп стал пятым наставником "Ливерпуля", преодолевшим вышеуказанную отметку.

Выше действующего тренера мерсисайдцев находятся Кенни Далглиш (222), Боб Пэйсли (307), Том Уотсон (329) и Билл Шенкли (407).

Клопп возглавляет "Ливерпуль" с осени 2015 года. Он победил 200 раз в 334 матчах.

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