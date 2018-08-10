Клопп: "Рамосу стоит переосмыслить свое поведение"
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп вспомнил грубую игру капитана "Реала" Серхио Рамоса в финале Лиги Чемпионов.
"Для меня важно, как именно ты побеждаешь. Конечно, я хотел бы выиграть Лигу Чемпионов и вряд ли бы стал возвращать титул, если бы в финале наша команда играла грубо. Не ожидаю, что Рамос вернет свою медаль, но ему стоит переосмыслить свое поведение.
Возможно, это была случайность, но Салах получил повреждение, находясь на пике формы. Многие скажут, что такое случается. Но это плохой пример для детей. Если мы хотим научить их тому, что ради победы можно делать все, то я буду рад покинуть эту планету через 40 лет.
Я хороший неудачник? Нет. Мы должны поговорить о поведении Рамоса, потому что год назад он тоже повлиял на результат финала, совершив нырок и вынудив арбитра показать красную карточку Хуану Куадрадо.
"Реал" заслужил победу в Лиге Чемпионов, никто и никогда не ставил это под сомнение. Но разве вы хотите видеть на поле такие ситуации с Рамосом? Я думаю, нет" - приводит слова Клоппа Sport1.
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